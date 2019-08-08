Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен на 18 августа

Матч 6-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Краснодар" перенесен. Об этом сообщает сайт краснодарской команды.

Встреча должна была пройти в субботу, 17 августа. Матч перенесли на воскресенье, 18 августа. Игра пройдет на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Начало - 16:30 (мск).

"Краснодар" после 5 туров РПЛ занимает 6 место в таблице, имея в активе 7 баллов. "Тамбов" с 3 баллами на 14 строчке.

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