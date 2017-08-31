Матч "Тосно" - "Спартак" перенесен с 16 на 17 сентября
Матч 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" перенесен с 16 на 17 сентября, сообщает сайт фанатского объединения "красно-белых" "Фратрия".
По сведениям источника, такое решение принято в связи с тем, что 13 сентября "Спартаку" предстоит выездной матч Лиги Чемпионов против "Марибора".
Изначально руководство РФС отказывалось переносить матч, но потом все же пошло на это, ибо возможность подобного переноса предусмотрена регламентом.
Матч "Тосно" - "Спартак" пройдет на стадионе "Петровский" и начнется в 14:00 мск.
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|8
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|Рубин
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|8
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|8
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|8
|Уфа
|8
|10
|9
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|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
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|8
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