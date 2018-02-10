Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости

В рамках 27-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле победил "Арсенал" со счётом 1:0.

Как сообщает Independent, северолондонское дерби, которое проходило на стадионе "Уэмбли", пришли посмотреть 83222 зрителя.

Это новый рекорд посещаемости в английской Премьер-лиге. Стоит отметить, что предыдущее достижение было установлено чуть более недели назад - 1 февраля в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" на всё том же "Уэмбли" (81978). | http://soccernews.ru