Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости

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Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости

В рамках 27-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле победил "Арсенал" со счётом 1:0.

Как сообщает Independent, северолондонское дерби, которое проходило на стадионе "Уэмбли", пришли посмотреть 83222 зрителя.

Это новый рекорд посещаемости в английской Премьер-лиге. Стоит отметить, что предыдущее достижение было установлено чуть более недели назад - 1 февраля в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" на всё том же "Уэмбли" (81978). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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