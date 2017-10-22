Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" стал самым посещаемым в истории АПЛ

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Ливерпуль" (4:1).

Этот поединок прошел на стадионе "Уэмбли" и его посетили 80 827 зрителя.

Такое количеством зрителей на матче является рекордом для английской Премьер-лиги.

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