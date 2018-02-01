Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" стал рекордным по посещаемости

Матч 25-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" стал рекордным по посещаемости в истории турнира, сообщает официальный твиттер "шпор".

Этот поединок, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", посетили 81978 болельщиков.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал "Тоттенхэму" - в девятом туре АПЛ текущего сезона матч между лондонской командой и "Ливерпулем" посетили 80827 зрителей.

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