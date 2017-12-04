Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" перенесён на 4 января

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" перенесён на 4 января, сообщает официальный сайт "шпор".

Изначально игра должна была состояться 31 декабря, однако из соображений безопасности максимальная вместимость "Уэмбли" в этот день может составить не более 43 тысяч человек, поэтому было решено изменить дату встречи.

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