Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса

Матч 1/16 финала Кубка Англии "Лейтон Ориент" - "Тоттенхэм" не состоится из-за коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, игра отменена из-за большого количества заразившихся Covid-19 во второй лиге.

Матч должен был пройти сегодня, 22 сентября, и начнется в 22:00 (мск).

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