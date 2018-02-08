Матч "Тулуза" - ПСЖ может сорваться из-за забастовки фермеров

Матч 25-го тура чемпионата Франции между "Тулузой" и ПСЖ может не состояться, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, в день матча фермеры планируют устроить забастовку, причем пройти она может на стадионе тулузцев.

Причиной забастовки являются новые реформы, из-за которых фермеры могут лишиться субсидий.

Матч "Тулуза" - ПСЖ должен состояться 10 февраля.

Не пропустите: ПСЖ следит за ситуацией с Зиданом. | http://soccernews.ru