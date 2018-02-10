Матч тура в Бундеслиге: "Бавария" против "Шальке"

"Бавария" – "Шальке"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Тобиас Штиллер (Оберхаузен, Германия)

Центральным поединком 22 тура чемпионата Германии станет противостояние на "Альянц-Арене", где встретятся "Бавария" и "Шальке". Глядя на статистику последних встреч между этими соперниками, складывается впечатление, что у "кобальтовых" нет никаких шансов в матче с мюнхенцами. В победе команды Хайнкеса не сомневаются и букмекеры, однако подопечные Тедеско не собираются сдаваться еще до начала поединка, тем более они не раз в нынешнем сезоне выбирались из самых сложных ситуаций.

Мюнхенцы продолжают штамповать победу за победой во всех турнирах, которых уже набралось 11 к ряду. В числе последних пострадавших значатся Майнц, обыгранный в рамках чемпионата со счетом 2:0 и "Падерборн", уничтоженный в Кубке Германии – 6:0. В турнирной таблице Бундеслиги отрыв подопечных Хайнкеса от идущего вторым "Байера" составляет целых 18 очков, так что вопрос с чемпионством в Германии уже давно решен. Старт в плей-офф Лиги Чемпионов "Баварии" предстоит лишь 20 февраля, так что экономить силы или беречь игроков команда точно не будет. Что касается травмированных, то Хайнкес по-прежнему не может рассчитывать на Мануэля Нойера и Джерома Боатенга.

"Шальке" ведет борьбу за право получить прямую путевку в Лигу Чемпионов следующего сезона. Текущее пятое место в чемпионате не должно расстраивать "кобальтовых", ведь расстояние до второй строчки составляет всего одно очко. Подопечные Тедеско могли оказаться там уже по итогам прошлого тура, если бы домашнее поражение от бременского "Вердера" – 1:2. В середине недели гельзенкирхенцы обеспечили себе полуфинал Кубка Германии, обыграв на "Фелтинс-Арене" "Вольфсбург" – 1:0. Не смогут помочь своей команде в Мюнхене травмированные Инсуа и Маккенни, а также дисквалифицированный Настасич.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Шальке":

Беспроигрышная домашняя серия "Баварии" в Бундеслиге составляет 32 матча.

5 из 6 предыдущих поединков между этими соперниками завершались победами мюнхенцев.

"Шальке" не может обыграть "Баварию" на протяжении 16 матчей во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Мартинес, Хамес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

Шальке: Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Майер, Горетцка, Очипка, Харит, Коноплянка, Бургшталле

Прогноз на матч "Бавария" – "Шальке":

Мюнхенцы – безоговорочные фавориты матча, в их победе букмекеры практически не сомневаются. У "Шальке" – одна из лучших оборон лиги, и при определенной доле везения команда способно выстоять на "Альянц-Арене". Вот только в последних матчах против "Баварии" "кобальтовые" выглядели очень слабо, и их очередное поражение уж точно никого не удивит.

На победу "Баварии" букмекеры предлагают коэффициент 1,31, на ничью – 6,30, на викторию "Шальке" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке