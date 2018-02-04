Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Теги атлетико мадридваленсия

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

"Атлетико" –  "Валенсия"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Игнасио Вильянуэва (Испания)

Центральным поединком 22 тура испанской Примеры станет противостояние 2-й и 3-й команды чемпионата: "Атлетико" и "Валенсии". Матч первого круга между этими соперниками состоялся в начале сентября прошлого года и завершился безголевой ничьей, в ответной же встрече безоговорочными фаворитами считаются подопечные Симеоне. В пользу "матрасников" говорит, как минимум, серия без побед "Валенсии" на поле "Атлетико", растянувшаяся на целых 7 лет.

В турнирной таблице команды разделяют 6 очков, поэтому за свое текущее положение "матрасники" могут не беспокоиться. Другое дело, что "Барселона" оторвалась на неприлично большое расстояние, и если подопечные Симеоне еще думают о возможном чемпионстве, то терять очки им никак нельзя. "Атлетико" уже выбыл из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, так что самое время сконцентрироваться на внутреннем первенстве.

Вернувшийся в команду Диего Коста пока только набирает необходимые кондиции, хотя и успел уже забить три мяча. Матч прошлого тура испанец пропускал из-за повреждения, но для победы над "Лас-Пальмасом" хватило усилий Торреса и Гризманна – 3:0. У "Атлетико" по-прежнему самая надежная оборона в чемпионате – 9 пропущенных голов в 21 матче. Однако с забитыми мячами у команды Симеоне не все гладко – 32 гола и восьмой показатель в Примере.

После серии из 4 побед подряд во всех турнирах, "Валенсия" сбилась с пути и допустила уже 4 поражения к ряду. В прошедшем туре чемпионата команда Марселино была разгромлена "Реалом" на "Месталье" – 1:4, а затем проиграла в кубке "Барселоне" со счетом 0:1. Календарь не щадит "летучих мышей", и теперь им предстоит третий подряд матч с топ-клубом, к слову, за ним последует и четвертый – ответная встреча с каталонцами в Кубке Испании. С "матрасниками" "Валенсия" играет не лучшим образом: на счету "оранжевых" лишь одна победа в 12 последних поединках.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Валенсии":

"Атлетико" в 8 из 11 предыдущих матчей Примеры оставил свои ворота в неприкосновенности.

В 6 из 7 последних матчей чемпионата Испании с участием "Валенсии" было забито 3 и более голов.

"Матрасники" не проигрывают "летучим мышам" на  домашней арене вот уже 8 поединков к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Коста.

Валенсия: Нето, Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Максимович, Мина, Дзадза.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Валенсия":

"Атлетико" в последних матчах неслабо лихорадит, стоит лишь вспомнить кубковые баталии с "Севильей", которые подопечные Симеоне вчистую проиграли. Так что "Валенсия" вполне может увезти очки с "Ванда Метрополитано", хотя статус фаворита, безусловно, на стороне хозяев

Победа "Атлетико" оценивается букмекерами коэффициентом 1,42, ничья –  4,74, победа "Валенсии" – 10,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Топ-10 трансферов января

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"

Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов