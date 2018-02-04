Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"
"Атлетико" – "Валенсия"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Игнасио Вильянуэва (Испания)
Центральным поединком 22 тура испанской Примеры станет противостояние 2-й и 3-й команды чемпионата: "Атлетико" и "Валенсии". Матч первого круга между этими соперниками состоялся в начале сентября прошлого года и завершился безголевой ничьей, в ответной же встрече безоговорочными фаворитами считаются подопечные Симеоне. В пользу "матрасников" говорит, как минимум, серия без побед "Валенсии" на поле "Атлетико", растянувшаяся на целых 7 лет.
В турнирной таблице команды разделяют 6 очков, поэтому за свое текущее положение "матрасники" могут не беспокоиться. Другое дело, что "Барселона" оторвалась на неприлично большое расстояние, и если подопечные Симеоне еще думают о возможном чемпионстве, то терять очки им никак нельзя. "Атлетико" уже выбыл из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, так что самое время сконцентрироваться на внутреннем первенстве.
Вернувшийся в команду Диего Коста пока только набирает необходимые кондиции, хотя и успел уже забить три мяча. Матч прошлого тура испанец пропускал из-за повреждения, но для победы над "Лас-Пальмасом" хватило усилий Торреса и Гризманна – 3:0. У "Атлетико" по-прежнему самая надежная оборона в чемпионате – 9 пропущенных голов в 21 матче. Однако с забитыми мячами у команды Симеоне не все гладко – 32 гола и восьмой показатель в Примере.
После серии из 4 побед подряд во всех турнирах, "Валенсия" сбилась с пути и допустила уже 4 поражения к ряду. В прошедшем туре чемпионата команда Марселино была разгромлена "Реалом" на "Месталье" – 1:4, а затем проиграла в кубке "Барселоне" со счетом 0:1. Календарь не щадит "летучих мышей", и теперь им предстоит третий подряд матч с топ-клубом, к слову, за ним последует и четвертый – ответная встреча с каталонцами в Кубке Испании. С "матрасниками" "Валенсия" играет не лучшим образом: на счету "оранжевых" лишь одна победа в 12 последних поединках.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Валенсии":
"Атлетико" в 8 из 11 предыдущих матчей Примеры оставил свои ворота в неприкосновенности.
В 6 из 7 последних матчей чемпионата Испании с участием "Валенсии" было забито 3 и более голов.
"Матрасники" не проигрывают "летучим мышам" на домашней арене вот уже 8 поединков к ряду.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Коста.
Валенсия: Нето, Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Максимович, Мина, Дзадза.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Валенсия":
"Атлетико" в последних матчах неслабо лихорадит, стоит лишь вспомнить кубковые баталии с "Севильей", которые подопечные Симеоне вчистую проиграли. Так что "Валенсия" вполне может увезти очки с "Ванда Метрополитано", хотя статус фаворита, безусловно, на стороне хозяев
Победа "Атлетико" оценивается букмекерами коэффициентом 1,42, ничья – 4,74, победа "Валенсии" – 10,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Бетис
|22
|30
|10
|Хетафе
|21
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Леганес
|20
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13