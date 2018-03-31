Матч тура в чемпионате Испании: "Севилья" принимает "Барселону"

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Матч тура в чемпионате Испании: "Севилья" принимает "Барселону"

"Севилья" – "Барселона"

Стадион: "Роман Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон)

Субботняя программа 30-го тура чемпионата Испании будет завершаться в Севилье, где в гости к местной команде пожалует "Барселона". Времена, когда "нервионцы" могли оказать достойное сопротивление "сине-гранатовым" давно прошли, и последние матчи неизменно оставались за каталонцами. Хотя на текущий момент мотивации у "Севильи" побольше: если чемпионство у "Барсы" практически в кармане, то борьба севильцев за еврокубки – в самом разгаре. Встреча первого круга между этими соперниками получилось довольно интригующей и завершилась победой команды Вальверде – 2:1.

Поражения "Севильи" от "Валенсии" и "Леганеса" в последних турах Примеры как-то забылись болельщиками, ведь между ними был триумф на "Олд Траффорд". В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Монтеллы вынесли "Манчестер Юнайтед" на его же поле и попали в список восьми сильнейших команд Европы. Правда дальнейшие перспективы "нервионцев" на турнире довольно туманны: уже через три дня после встречи с "Барсой" "Севилью" ожидает домашняя битва с "Баварией". Во внутреннем первенстве команда Монтеллы идет на 6-м месте и может, в лучшем случае, рассчитывать лишь на Лигу Европы по итогам чемпионата.

"Барселоне" через 3 дня также предстоит матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. В соперниках у каталонцев – итальянская "Рома", которую мало кто считает серьезным соперником для Месси и компании. В Примере "сине-гранатовые" по-прежнему не знают поражений: 23 победы, 6 ничейных исходов и заслуженное первое место. Отрыв от "Атлетико" составляет 11 очков, так что вопрос с чемпионством можно уже закрывать. Возможно, Вальверде не станет выпускать с первых минут Месси, пропускавшего матч своей сборной из-за повреждения. Точно не помогут команде в игре с "Севильей" травмированные Бускетс и Динь.

Интересные факты противостояния "Севильи" и "Барселоны":

В 14 из 16 последних матчей против "Севильи" каталонцы забивали, как минимум, 2 гола.

5 из 7 последних поединков чемпионата Испании "Барселона" отыграла на ноль.

"Барселона" обыгрывала Севилью в 5 предыдущих поединках во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Севилья: Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Васкес, Корреа, Навас, Муриэль.

Барселона: Тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Дембеле, Коутиньо, Месси, Суарес.

Прогноз на матч "Севилья" – "Барселона":

Многое в этом матче будет зависеть от состава, выбранного Вальверде – главный тренер каталонцев вполне может поберечь лидеров. Сложно сказать, на ходу ли сейчас севильцы, ведь их результаты в чемпионате и еврокубках слишком отличаются. Скорее всего, оба соперника сыграют в осторожный футбол, а о раскладе сил отчетливо говорят букмекерские коэффициенты.

На победу "Севильи" букмекеры предлагают коэффициент 4,40, на ничью – 3,94, на победу "Барселоны" – 1,88.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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