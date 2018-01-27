Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"

"Валенсия" – "Реал"

Стадион: "Месталья" (Валенсия)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)

Центральным поединком 21 тура испанской Примеры станет противостояние на "Месталье", где встретятся "Валенсия" и "Реал". Контекст у этого матча довольно необычный – он станет еще одним испытанием именно для команды Зидана, а не для подопечных Марселино. Дело в том, что "летучие мыши" проводят вполне успешный сезон, в то время как положение "сливочных" оставляет желать лучшего. В турнирной таблице команды разделяют всего 5 очков, причем не хватает их именно мадридскому клубу.

"Валенсия" располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата, отставая от идущего вторым "Атлетико" на 3 очка. В последних матчах подопечные Марселино заметно пробуксовывают: сначала они проиграли аутсайдеру Примеры в лице "Лас-Пальмаса" – 1:2, а затем рамках кубка "Алавесу" с таким же счетом. Правда, последнему поражению сильно расстраиваться не стоит – оно все же позволило "летучим мышам" выйти в полуфинал турнира. В матче первого круга "Валенсия" увезла с "Сантьяго Бернабеу" целое очко, расписав с мадридцами результативную ничью – 2:2.

Кризис в стане "сливочных" затянулся, и есть ощущение, что команду ждут большие перемены. После убедительной победы в прошлом туре над "Депортиво" со счетом 7:1 могло показаться, что все уже позади, однако в середине недели "Реал" бесславно вылетел из Кубка Испании, проиграв дома "Леганесу" – 1:2. Уже давно понятно, что о чемпионстве мадридцам можно забыть, так еще и второе место им никак не гарантировано.

Если королевский клуб не прибавит, то "Атлетико" и "Валенсия" отправят его прямиком в квалификацию Лиги Чемпионов. Сгущаются тучи и над главным тренером команды: Зидан открыто заявил, что его судьба напрямую зависит о результатов матчей с ПСЖ. Из хороших новостей стоит отметить возвращение в строй капитана команды – Серхио Рамоса.

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Реала":

В 9 предыдущих матчах между этими соперниками было забито 3 и более голов.

Из 10 последних поединков "Реала" и "Валенсии" 5 закончились вничью, причем 4 – со счетом 2:2.

В 10 предыдущих играх на "Месталье" "летучие мыши" проиграли лишь однажды

Ориентировочные составы на игру:

Валенсия: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Гайя, Максимович, Кондогбиа, Парехо, Гедеш, Мина, Родриго.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Реал":

В том, что матч "Реалу" предстоит непростой матч, никто не сомневается, хотя и "Валенсия" в последнее время начала немного сдавать. По аналогии с предыдущими сезонами стоит ожидать результативную игру, причем в исполнении обеих команд. Букмекеры отдают статус фаворитам мадридцам, хотя последний раз они увозили очки с "Местальи" более 4-х лет назад.

Победа "Валенсии" оценивается букмекерами коэффициентом 4,70, ничья – 4,74, победа "Реала" – 1,71.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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