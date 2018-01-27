Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"

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Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"

"Валенсия" –  "Реал"

Стадион: "Месталья" (Валенсия)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)

Центральным поединком 21 тура испанской Примеры станет противостояние на "Месталье", где встретятся "Валенсия" и "Реал". Контекст у этого матча довольно необычный – он станет еще одним испытанием именно для команды Зидана, а не для подопечных Марселино. Дело в том, что "летучие мыши" проводят вполне успешный сезон, в то время как положение "сливочных" оставляет желать лучшего. В турнирной таблице команды разделяют всего 5 очков, причем не хватает их именно мадридскому клубу.

"Валенсия" располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата, отставая от идущего вторым "Атлетико" на 3 очка. В последних матчах подопечные Марселино заметно пробуксовывают: сначала они проиграли аутсайдеру Примеры в лице "Лас-Пальмаса" – 1:2, а затем рамках кубка "Алавесу" с таким же счетом. Правда, последнему  поражению сильно расстраиваться не стоит – оно все же позволило "летучим мышам" выйти в полуфинал турнира. В матче первого круга "Валенсия" увезла с "Сантьяго Бернабеу" целое очко, расписав с мадридцами результативную ничью – 2:2.

Кризис в стане "сливочных" затянулся, и есть ощущение, что команду ждут большие перемены. После убедительной победы в прошлом туре над "Депортиво" со счетом 7:1 могло показаться, что все уже позади, однако в середине недели "Реал" бесславно вылетел из Кубка Испании, проиграв дома "Леганесу" – 1:2. Уже давно понятно, что о чемпионстве мадридцам можно забыть, так еще и второе место им никак не гарантировано.

Если королевский клуб не прибавит, то "Атлетико" и "Валенсия" отправят его прямиком в квалификацию Лиги Чемпионов. Сгущаются тучи и над главным тренером команды: Зидан открыто заявил, что его судьба напрямую зависит о результатов матчей с ПСЖ. Из хороших новостей стоит отметить возвращение в строй капитана команды – Серхио Рамоса.

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Реала":

В 9 предыдущих матчах между этими соперниками было забито 3 и более голов.

Из 10 последних поединков "Реала" и "Валенсии" 5 закончились вничью, причем 4 – со счетом 2:2.

В 10 предыдущих играх на "Месталье" "летучие мыши" проиграли лишь однажды

Ориентировочные составы на игру:

Валенсия: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Гайя, Максимович, Кондогбиа, Парехо, Гедеш, Мина, Родриго.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема,  Роналду.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Реал":

В том, что матч "Реалу" предстоит непростой матч, никто не сомневается, хотя и "Валенсия" в последнее время начала немного сдавать. По аналогии с предыдущими сезонами стоит ожидать результативную игру, причем в исполнении обеих команд. Букмекеры отдают статус фаворитам мадридцам, хотя последний раз они увозили очки с "Местальи" более 4-х лет назад.

Победа "Валенсии" оценивается букмекерами коэффициентом 4,70, ничья –  4,74, победа "Реала" – 1,71.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Атлетик Бильбао 21 27
11 Жирона 20 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
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