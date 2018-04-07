Матч тура в РФПЛ: "Зенит" принимает "Краснодар"

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Матч тура в РФПЛ: "Зенит" принимает "Краснодар"

"Зенит" –  "Краснодар"

Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Россия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

Центральный поединок 25 тура РФПЛ состоится на стадионе "Санкт-Петербург Арена", где встретятся "Зенит" и "Краснодар". Обе команды еще не потеряли шансы на золотые медали Премьер-Лиги, тем более, лидер чемпионата, в лице "Локомотива", оступился в прошлом туре. Однако у питерцев с краснодарцами также не все так гладко в последнее время, и удачным завершением сезона для них можно будет считать попадание в тройку сильнейших.

"Зенит" в прошлом туре все-таки прервал свою безголевую серию, обыграв на выезде "Уфу" – 1:2. До этого питерцы 270 минут не могли распечатать ворота соперников, завершив матчи против "Терека", "Амкара" и "Ростова" со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата подопечные Манчини идут на 4-м месте, отставая от "Спартака" с ЦСКА на 2 и 5 очков соответственно. Команда не может рассчитывать на лидера команды – Александра Кокорина, который выбыл до конца сезона. Игра с "Краснодаром" может стать одной из решающих в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Обыгрывать прямых конкурентов "Зенит" просто обязан – амбиции и возможности питерского клуба считаются самыми высокими во всей Премьер-Лиге.

Краснодарцы на этой неделе распрощались со своим главным тренером, отправив в отставку Игоря Шалимова. Это решение напрашивалось уже давно, и болельщики "быков" восприняли его довольно положительно. Последней каплей для руководства "южан" стало 1 очко в двух домашних матчах против "Амкара" и "Анжи", отбросившее команду на 5-ю строчку РФПЛ. Исполнять обязанности Шалимова до конца сезона будет его помощник Олег Фоменко. В матчах против "Зенита" "быки" выглядят не лучшим образом, в их активе лишь 2 победы в 10 последних поединках.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Краснодара":

"Зенит" выиграл 5 из 6 последних домашних матчей против "Краснодара".

"Быки" не могут победить в чемпионате вот уже 3 матча к ряду.

Питерцы добились лишь одной победы в 4 последних поединках РФПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ерохин, Дриусси, Заболотный.

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Калинин, Каборе, Мамаев, Шатов, Перейра, Классон, Смолов.

Прогноз на матч "Зенит" – "Краснодар":

У обоих соперников сейчас хватает проблем, хотя, стоит заметить, у питерцев их поменьше. Подопечные Манчини постепенно возвращаются на свой уровень, в то время как "Краснодару" еще предстоит встать на победные рельсы. Хозяева считаются фаворитами встречи в Санкт-Петербурге, но недооценивать гостей им точно не стоит – мотивации у "южан" отнюдь не меньше.

На победу "Зенита" букмекеры предлагают коэффициент 1,91, на ничейный результат – 3,62, на викторию "Краснодара" – 4,58.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
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12 Динамо Москва 23 27
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