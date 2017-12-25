"Матч ТВ" будет показывать матчи чемпионата Испании



Пресс-служба "Матч ТВ" подтвердила информацию о том, что канал начнет показывать матчи чемпионата Испании, сообщает официальный сайт канала.

Матчи Ла Лиги будут транслироваться начиная с седьмого января 2018 года. Показ начнется в матча 18-го тура между "Сельтой" и "Реалом".

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