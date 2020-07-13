"Матч ТВ": "Краснодар" интересуется Кварцхелией

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварцхелия может стать игроком "Краснодара". Об этом сообщает "Матч ТВ".

Кубанский клуб интересовался 19-летним грузином еще в 2019 году, однако тогда "Краснодар" не устроила цена футболиста.

Контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до 2024 года. Наставник казанцев Леонид Слуцкий хочет сохранить игрока, но все зависит от цены вопроса.

В текущем розыгрыше футболист участвовал в 26 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

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