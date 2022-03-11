"Матч ТВ" лишился трансляций ещё двух футбольных чемпионатов

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"Матч ТВ" лишился трансляций ещё двух футбольных чемпионатов

Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили контракты с телеканалом "Матч ТВ".

Отказ вышеуказанных лиг от трансляций в России подтвердил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.

Ранее французская Лига 1 взяла паузу в сотрудничестве с российским федеральным телеканалом.

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