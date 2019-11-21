"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России

Начиная с сезона 2021/22, трансляции еврокубковых матчей могут переехать на другую платформу.

Сейчас телеправа на показ игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы принадлежит "Газпром-Медиа", то есть "Матч ТВ".

Впрочем, серьёзную конкуренцию федеральному вещателю готовы составить "Яндекс", Rambler Group и онлайн-кинотеатр ivi.

Ожидается, что права на трансляцию еврокубков в течение трёх лет будут стоить около 200 миллионов евро.

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