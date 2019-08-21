"Матч ТВ" может не показать игру "Брага" - "Спартак"

Пока неизвестно, смогут ли российские зрители посмотреть на федеральном телевидении первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком".

Сообщается, что телеканал "Матч ТВ" до сих пор не договорился с португальской стороной о правах на трансляцию.

Напомним, что неделю назад из-за аналогичной ситуации на федеральном ТВ не показали игру между "Порту" и "Краснодаром" в квалификации ЛЧ.

Матч "Брага" - "Спартак" состоится в четверг, 22 августа, в 21:45 по московскому времени.

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