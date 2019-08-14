"Матч ТВ" может подать в суд на "Порту"

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" рассматривает возможность подачи иска в суд против "Порту".

"По моим данным, "Матч ТВ" (внутри холдинга) консультируется с юристами и рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения "Порту" договора. Это было бы правильно.

Ситуация крайне странная, если не сказать дикая, разве что мы не в курсе всех нюансов, но пока дело выгладит выигранным и плохо пахнущим с португальской стороны. Одно наказание они вчера понесли (думаю, потери финансовые от 20 миллионов евро и выше), но ещё одно лишним не будет", - написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Напомним, что, согласно официальной версии, за 1,5 часа до стартового свистка "Порту" изменил условия контракта по покупке телевизионных прав на матч Лиги Чемпионов с "Краснодаром", значительно завысив цену на них.

В итоге игру можно было посмотреть только в официальном клубном приложении и ютуб-канале "драконов".

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