"Матч ТВ" не будет транслировать матч "Динамо Минск" - "Зенит"

Федеральный телеканал "Матч ТВ" не будет транслировать матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом".

Вместо этой значимой игры, которая, к слову, станет дебютной для Сергея Семака в еврокубках в качестве тренера, "Матч ТВ" покажет своим телезрителям мужской финал Чемпионата Европы по прыжкам с трамплина.

Напомним, что матч "Динамо Минск" - "Зенит" состоится сегодня в 20:00 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru