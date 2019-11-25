"Матч ТВ" не покажет матч "Зенит" - "Спартак" на бесплатном канале

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"Матч ТВ" не покажет матч "Зенит" - "Спартак" на бесплатном канале

Матч 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" не будет показан на бесплатном канале "Матч ТВ".

Во время матча на телеканале будет показана передача "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". Что касается матча между петербургским и московским клубами, то его можно будет посмотреть в эфире платного телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" и "Спартак" встретятся 1 декабря. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". После 17 туров "Зенит" является лидером Российской Премьер-Лиги, а "Спартак" занимает шестое место.

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