"Матч ТВ" не удается договориться с РФПЛ о новом контракте на трансляцию матчей

"Матч ТВ" и РФПЛ не могут договориться о новом контракте на трансляцию матчей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Премьер-лиге хочет получить за права на показ матчей три миллиарда рублей за три года. "Матч ТВ" готов платить не больше 1,8 миллиарда.

В данный момент стороны приостановили переговоры. В связи с этим РФПЛ проведет тендер по продаже прав.

Стоит отметить, что нынешний контракт между "Матч ТВ" и РФПЛ истекает по окончании этого сезона. Поэтому пока неизвестно, кто будет показывать чемпионат России в следующем сезоне.

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