"Матч ТВ" не удается договориться с РФПЛ о новом контракте на трансляцию матчей

Теги премьер-лига

"Матч ТВ" не удается договориться с РФПЛ о новом контракте на трансляцию матчей

"Матч ТВ" и РФПЛ не могут договориться о новом контракте на трансляцию матчей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Премьер-лиге хочет получить за права на показ матчей три миллиарда рублей за три года. "Матч ТВ" готов платить не больше 1,8 миллиарда.

В данный момент стороны приостановили переговоры. В связи с этим РФПЛ проведет тендер по продаже прав. 

Стоит отметить, что нынешний контракт между "Матч ТВ" и РФПЛ истекает по окончании этого сезона. Поэтому пока неизвестно, кто будет показывать чемпионат России в следующем сезоне.

Не пропустите: Каррера получил несколько предложений от иностранных клубов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов