"Матч ТВ" объяснил причину срыва трансляции матча "Порту" - "Краснодар"

Пресс-служба телеканала "Матч ТВ" выступила с заявлением по поводу срыва трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Порту" - "Краснодар" (2:3).

"ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона "Драгау". Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом", - говорится в заявлении канала.

В итоге матч транслировал только клубный канал "Порту".

Не пропустите: Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru