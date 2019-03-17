"Матч ТВ" объяснил проблемы с трансляцией игры "Спартак" - "Зенит"
Руководство "Матч ТВ" рассказало, в чем причина перебоев трансляции игры "Спартак" - "Зенит" на телеканале "Матч Премьер".
На телеканале заявили, что поединок собрал огромное количество зрителей, из-за чего появились проблемы с серверами. Уточняется, что в этот момент просмотров было больше, чем на ЧМ-2018.
Также есть хорошая новость для обладателей подписки и тех, кто купил разовый просмотр матча. Сообщается, что из-за неудобств им предоставят бесплатную онлайн-подписку на месяц.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11