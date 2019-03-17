"Матч ТВ" объяснил проблемы с трансляцией игры "Спартак" - "Зенит"

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"Матч ТВ" объяснил проблемы с трансляцией игры "Спартак" - "Зенит"

Руководство "Матч ТВ" рассказало, в чем причина перебоев трансляции игры "Спартак" - "Зенит" на телеканале "Матч Премьер".

На телеканале заявили, что поединок собрал огромное количество зрителей, из-за чего появились проблемы с серверами. Уточняется, что в этот момент просмотров было больше, чем на ЧМ-2018.

Также есть хорошая новость для обладателей подписки и тех, кто купил разовый просмотр матча. Сообщается, что из-за неудобств им предоставят бесплатную онлайн-подписку на месяц.

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