"Матч ТВ" объявил о приобретении телеправ на Кубок английской лиги

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился о покупке прав на показ матчей Кубка английской лиги.

Соглашение рассчитано на три ближайших сезона. Кроме того, 4 августа "Матч ТВ" будет транслировать матч за Суперкубок Англии.

В планах у телеканала также показ игр Кубка Англии - взрослого и молодёжного.

Ранее "Матч ТВ" проиграл Rambler Group борьбу за телеправа на матчи АПЛ.

Не пропустите: "Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru