"Матч ТВ" объявил о приобретении телеправ на Кубок английской лиги
Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился о покупке прав на показ матчей Кубка английской лиги.
Соглашение рассчитано на три ближайших сезона. Кроме того, 4 августа "Матч ТВ" будет транслировать матч за Суперкубок Англии.
В планах у телеканала также показ игр Кубка Англии - взрослого и молодёжного.
Ранее "Матч ТВ" проиграл Rambler Group борьбу за телеправа на матчи АПЛ.
Не пропустите: "Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хамес может остаться в "Реале", но при одном условии
-
Карпин назвал команду, которую никогда не будет тренировать
-
2
"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо
-
Комличенко может перейти в "Сочи"
-
1
Перес отказал Зидану в трансфере Погба
-
"Бавария" готовит предложение по вингеру "Сельты"
-
"Барселона" может арендовать Неймара
-
Шюррле интересен двум московским грандам
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" окончательную цену на Лукаку
-
"Динамо" пытается купить форварда "Марселя"
-
Дзюба пропустил тренировку из-за недомогания
-
"Спартак" и ЦСКА сделали предложения по нападающему "Интера"
-
"Зенит" договорился о трансфере нового вратаря
-
1
"Матч ТВ" объявил о приобретении телеправ на Кубок английской лиги
-
"Подзадолбали": Карпин мог завершить тренерскую карьеру после прошлого сезона
-
Семак высказался о ситуации с Кокориным
-
"РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму на следующий сезон
-
Пять клубов поспорят за 18-летнего корейца из "Валенсии"
-
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева заиграть на топ-уровне после тюрьмы