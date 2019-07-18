"Матч ТВ" объявил о приобретении телеправ на Кубок английской лиги

1 Теги матч твкубок лиги

"Матч ТВ" объявил о приобретении телеправ на Кубок английской лиги

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился о покупке прав на показ матчей Кубка английской лиги.

Соглашение рассчитано на три ближайших сезона. Кроме того, 4 августа "Матч ТВ" будет транслировать матч за Суперкубок Англии.

В планах у телеканала также показ игр Кубка Англии - взрослого и молодёжного.

Ранее "Матч ТВ" проиграл Rambler Group борьбу за телеправа на матчи АПЛ.

Не пропустите: "Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

И кому они нужны,без АПЛ Матч ТВ скатится,надеюсь,с уходом АПЛ в Rambler,Матч будет упорно популизировать Ла Лигу,Лигу 1 и Серию А.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо

"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов