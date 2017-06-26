"Матч ТВ" остался без прав на показ топ-чемпионатов и еврокубков

Телеканал "Матч ТВ" до сих пор не купил права на показ топ-чемпионатов и еврокубков на сезон 2017/18, сообщают российские СМИ.

В частности, у федерального канала истекли контракты на трансляции матчей АПЛ, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

При этом переговоры о новых соглашениях пока не ведутся, так как у руководства "Матч ТВ" нет денег на покупку прав. В связи с этим телеканал просит у холдинга "Газпром-Медиа" дополнительные финансовые вливания.

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