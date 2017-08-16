"Матч ТВ": "Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно"

Пресс-служба "Матч ТВ" рассказала о ходе переговоров о покупке прав на трансляцию матчей чемпионата Испании.

"Матч ТВ" стремится дать зрителям возможность посмотреть лучшие спортивные трансляции, но в условиях телерынка это не всегда представляется возможным. Иногда цена, которую требуют правообладатели, необоснованно завышена.

"Матч ТВ" регулярно проводит анализ стоимости трансляций спортивных соревнований и их рентабельности. Ценовые ожидания владельцев прав на показ в России чемпионата Испании по футболу намного превышают возможности нашего рынка. Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно. Помимо нас есть и агентства, которые также осуществляют попытки приобрести права.

Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с Ла Лигой или агентствами, которые владеют спортивными правами. Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на "Матч ТВ" и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс", – сообщили в пресс-службе канала.

Напомним, что в минувшем сезоне ни один из российских телеканалов не показывал матчи Ла Лиги.

Не пропустите: Мастерство не пропьешь: Классный удар Марадоны со штрафного. | soccernews.ru