"Матч ТВ": "Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно"

Теги ла лига

"Матч ТВ": "Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно"

Пресс-служба "Матч ТВ" рассказала о ходе переговоров о покупке прав на трансляцию матчей чемпионата Испании.

"Матч ТВ" стремится дать зрителям возможность посмотреть лучшие спортивные трансляции, но в условиях телерынка это не всегда представляется возможным. Иногда цена, которую требуют правообладатели, необоснованно завышена. 

"Матч ТВ" регулярно проводит анализ стоимости трансляций спортивных соревнований и их рентабельности. Ценовые ожидания владельцев прав на показ в России чемпионата Испании по футболу намного превышают возможности нашего рынка. Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно. Помимо нас есть и агентства, которые также осуществляют попытки приобрести права. 

Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с Ла Лигой или агентствами, которые владеют спортивными правами. Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на "Матч ТВ" и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс", – сообщили в пресс-службе канала.

Напомним, что в минувшем сезоне ни один из российских телеканалов не показывал матчи Ла Лиги.

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комментарии
Меркус

"Всегда можно найти компромисс"....Так какого хрена не нашли то до сих пор??????? Украина транслирует Ла Лигу!!! Страна,как нам кричат с голубых экранов,находящаяся за чертой бедности,находит деньги. Весь мир понимает футбольную гегемонию Испании,и только наши все считают бабки,а на зрителей им с..ть! У меня тарелка"Триколор",за все каналы плачу в год 1200р,и за 3 канала Матч футбол - 380р ежемесячно!И за свои деньги я хочу смотреть лучший футбол мира!

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Пьянь

Вот именно, это вам так кричат с экранов, а еще про фашистов, гражданскую войну и т.д.

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Дмитрий

Тот канал принадлежит Ахметову и абсолютно дотируемый им.

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