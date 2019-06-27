"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России

Телеканал "Матч ТВ" объявил об увеличении стоимости подписки на трансляции матчей Российской Премьер-Лиги.

С 12 июля месячная подписка вырастет с 219 до 299 рублей. Онлайн-трансляция увеличится с 75 до 149 рублей.

Руководство телеканала объяснило данное решение обязательствами перед РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.

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