"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России
Телеканал "Матч ТВ" объявил об увеличении стоимости подписки на трансляции матчей Российской Премьер-Лиги.
С 12 июля месячная подписка вырастет с 219 до 299 рублей. Онлайн-трансляция увеличится с 75 до 149 рублей.
Руководство телеканала объяснило данное решение обязательствами перед РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20