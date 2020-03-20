"Матч ТВ" подтвердил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси
"Матч ТВ" подтвердил, что будет транслировать игры чемпионата и кубка Беларуси.
Сообщается, что матчи можно будет также посмотреть на сайте "Матч ТВ" и Sportbox.ru, а также в приложении "Матч!".
Кубок Беларуси начнут показывать со стадии полуфиналов, которые запланированы на 8 и 29 апреля. Финал пройдет 24 мая в Минске.
Отметим, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила турниры из-за коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18