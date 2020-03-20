"Матч ТВ" подтвердил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси

"Матч ТВ" подтвердил, что будет транслировать игры чемпионата и кубка Беларуси.

Сообщается, что матчи можно будет также посмотреть на сайте "Матч ТВ" и Sportbox.ru, а также в приложении "Матч!".

Кубок Беларуси начнут показывать со стадии полуфиналов, которые запланированы на 8 и 29 апреля. Финал пройдет 24 мая в Минске.

Отметим, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила турниры из-за коронавируса.

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