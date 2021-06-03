"Матч ТВ" покажет 17 матчей Евро-2020

Фото: инстаграм Канделаки

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о трансляциях матчей Евро-2020.

"17 игр Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов матчей, показанных другими телеканалами, на "Матч ТВ" будут в итоге показаны все игры Евро-2020, уже с нашими комментаторами.

Все, что будет происходить до, после, вокруг каждой из игр мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.

"Матч ТВ" без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране", - приводит слова Канделаки ТАСС.

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