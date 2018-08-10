"Матч ТВ" покажет матч "Зенит" - "Динамо Минск"

Федеральный телеканал "Матч ТВ" будет транслировать ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо".

"Матч ТВ" покажет игру, которая начнётся 16 августа в 20:00 по московскому времени, в прямом эфире.

Стоит отметить, что первый поединок между этими командами телеканал не транслировал, предпочтя мужской финал Чемпионата Европы по прыжкам с трамплина.

Напомним, что в Минске "Динамо" разгромило "Зенит" со счётом 4:0.

Не пропустите: Лукашенко поздравил минское "Динамо" с блестящей победой над "Зенитом". | http://soccernews.ru