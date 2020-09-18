"Матч ТВ" потроллил "Динамо" за вылет из Лиги Европы

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"Матч ТВ" потроллил "Динамо" за вылет из Лиги Европы

Пресс-служба телеканала "Матч ТВ" высмеяла московское "Динамо" после поражения от тбилисского "Локомотива" в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что "бело-голубые" сенсационно проиграли аутсайдеру противостояния и вылетели из турнира.

В твиттере канала опубликован ролик со сценой из мультфильма "Винни-Пух", где ослик Иа опускает лопнувший шарик с эмблемой "Динамо" в горшок с логотипом ЛЕ.

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