"Матч ТВ" прекратил транслировать матч "Ювентус" - "Наполи" при счете 2:0 и начал показывать бокс

"Матч ТВ" не показал полный матч 2-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Наполи".

Вместо центральной игры тура телеканал начал транслировать боксерский бой Александра Поветкина против Хьюи Фьюри.

Отметим, что матч был прерван при счете 2:0, однако в итоге было забито еще пять голов и поединок завершился победой туринцев 4:3.

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