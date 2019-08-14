"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" считает, что в отношении футбольного клуба "Порту" необходимо ввести санкции за срыв трансляции ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Краснодара".

"За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет. Условно, за 10 минут до матча я спрашивал, и они говорили: "Сейчас-сейчас, договоримся". За 1,5 часа мы начали просить коллег из "Краснодара" поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии.

Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас. По моей информации, от местных телеканалов они запросили 200 тысяч евро за трансляцию, для России - меньше. У себя они запросили такую цену, и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении - тогда мы договорились, что "Порту" заблокирует своё клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция. По деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев.

В итоге они отказались от этих денег и, насколько я понял, не продали рекламные борта. За попадание в групповой этап Лиги Чемпионов они должны были получить 15,25 миллионов евро, сейчас за Лигу Европы они получат 2,92 миллиона евро. У "Порту" что-то пошло не так. Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае", - сказал креативный продюсер "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

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