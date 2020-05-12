"Матч ТВ" продлил контракт с УЕФА. Телеканал будет показывать еврокубки до 2024 года

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился с УЕФА о продолжении сотрудничества в части трансляции еврокубков.

Согласно новому договору между сторонами, канал будет показывать матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Юношеской Лиги УЕФА и Лиги Конференций (новый турнир, стартующий в 2021 году) до конца сезона 2023/24.

"Матч ТВ" выиграл конкуренцию у "Яндекса" и "Rambler Group", которые также хотели купить телеправа на еврокубки.

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