"Матч ТВ" продлил контракт с УЕФА. Телеканал будет показывать еврокубки до 2024 года
Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился с УЕФА о продолжении сотрудничества в части трансляции еврокубков.
Согласно новому договору между сторонами, канал будет показывать матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Юношеской Лиги УЕФА и Лиги Конференций (новый турнир, стартующий в 2021 году) до конца сезона 2023/24.
"Матч ТВ" выиграл конкуренцию у "Яндекса" и "Rambler Group", которые также хотели купить телеправа на еврокубки.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20