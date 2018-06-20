"Матч ТВ" расстанется с Канделаки из-за миллиардных убытков

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки свой пост, сообщает телеграм-канал "Двойная сплошная".

"Глядя на то, как Канделаки рассекает по Лондону в дни чемпионата мира, к которому "Матч ТВ" готовился три последних года, можно подумать, что Тина сошла с ума.

Разгадка подобного безумия проста: все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование "Матча" закончились фиаско.

Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки "Матч ТВ" составили более 5 миллиардов", – говорится в сообщении.

Напомним, что Канделаки возглавила "Матч ТВ" летом 2015 года.

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