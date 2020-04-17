"Матч ТВ" сократил зарплаты сотрудникам

Холдинг "Газпром-Медиа" подтвердил, что некоторым сотрудникам телеканала "Матч ТВ" придётся пойти на понижение зарплаты.

Чтобы избежать увольнений в условиях кризиса, работникам, зарабатывающим более 65 тысяч рублей, урежут оклады на 20 процентов.

Ожидается, что возврат к прежнему уровню зарплат произойдёт в сентябре, но только при условии возобновления к тому времени спортивных соревнований в мире.

А пока же "Матч ТВ" терпит колоссальные убытки из-за пандемии коронавируса. Доходы телеканала упали в связи с уменьшением аудитории в два раза, что, в свою очередь, отразилось на финансовых поступлениях от рекламы и продажи контента.

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