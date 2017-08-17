"МАТЧ ТВ" удивил своим предложением российские клубы

Теги

"МАТЧ ТВ" удивил своим предложением российские клубыФедеральный спортивный телеканал "МАТЧ ТВ" удивил своим предложением российские клубы, информирует sports.ru.

Так, некоторые из отечественных клубов получили от телеканала предложение о сотрудничестве. Оно заключается в том, что все желающие клубы, которые хотят, чтобы информация о них попала в эфир, будут делать отчисления "МАТЧ ТВ". Телеканал даже представил свои расценки. К примеру, попадание в программу "После футбола с Георгием Черданцевым" будет стоить от одного миллиона рублей.

Напомним, "Флуминенсе" опроверг интерес ЦСКА к Венделу. | soccernews.ru

комментарии
РеалЕкатеринбург

А мы на итальянцев ругаемся: "Мафия, мафия..."

Ответить
Влад

А чё делать? Тине на шпильки где бабосики брать??

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 6 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 6 11
6 Уфа 6 9
7 Ахмат 6 9
8 Рубин 6 8
9 Спартак Москва 6 8
10 Урал 6 8
11 Динамо Москва 6 7
12 Тосно 6 6
13 Арсенал Тула 6 4
14 СКА Хабаровск 6 4
15 Анжи 6 3
16 Амкар 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов