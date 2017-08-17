Федеральный спортивный телеканал "МАТЧ ТВ" удивил своим предложением российские клубы, информирует sports.ru.

Так, некоторые из отечественных клубов получили от телеканала предложение о сотрудничестве. Оно заключается в том, что все желающие клубы, которые хотят, чтобы информация о них попала в эфир, будут делать отчисления "МАТЧ ТВ". Телеканал даже представил свои расценки. К примеру, попадание в программу "После футбола с Георгием Черданцевым" будет стоить от одного миллиона рублей.

Напомним, "Флуминенсе" опроверг интерес ЦСКА к Венделу. | soccernews.ru