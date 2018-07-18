"Матч ТВ" заключил новый четырехлетний контракт с РФПЛ

Теги рфпл

"Матч ТВ" заключил новый четырехлетний контракт с РФПЛ
"Матч ТВ" подписал новый контракт с Российской Премьер‐лигой (РФПЛ) на показ матчей.

Стороны заключили новое соглашение, которое будет действовать четыре года.

Напомним, что новый сезон в РФПЛ стартует 28 июля.

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