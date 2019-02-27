"Матч ТВ" запускает проект о капитанах клубов РПЛ
"Матч ТВ" создал проект о капитанах клубов РПЛ. Запуск первого документального фильма посвящен защитнику "Ахмата" Ризвану Уциеву.
Игрок стал капитаном команды в 24 года. С тех пор он сыграл за грозненский клуб более 200 матчей.
Передачи "Капитаны" выйдет 1 марта в 18:55 на канале "Матч Премьер".
"Я счастлив и горд тем, что мне выпало играть за такой клуб как "Ахмат". Доверие, которое мне оказали, назначив капитаном, я стараюсь оправдать в каждой игре. Я тогда был почти самым молодым в "Тереке". И когда Рамзан Ахматович объявил команде, что я буду капитаном, честно, был очень удивлен. Это тяжелая ноша. Ведь капитан должен и требовать, и настаивать, - а многие в команде были старше меня лет на 10 и более. Особенно с учетом наших национальных традиций уважения к старшим, честно скажу, бывало тяжело. Все, что от меня зависит, я стараюсь делать и делаю. Это большая ответственность", - сказал Уциев.
"Ахмат" расположился на 8 строчке турнирной таблицы, имея в активе 23 балла.
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|17
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|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
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|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10