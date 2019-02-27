"Матч ТВ" запускает проект о капитанах клубов РПЛ

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"Матч ТВ" запускает проект о капитанах клубов РПЛ

"Матч ТВ" создал проект о капитанах клубов РПЛ. Запуск первого документального фильма посвящен защитнику "Ахмата" Ризвану Уциеву.

Игрок стал капитаном команды в 24 года. С тех пор он сыграл за грозненский клуб более 200 матчей.

Передачи "Капитаны" выйдет 1 марта в 18:55 на канале "Матч Премьер".

"Я счастлив и горд тем, что мне выпало играть за такой клуб как "Ахмат". Доверие, которое мне оказали, назначив капитаном, я стараюсь оправдать в каждой игре. Я тогда был почти самым молодым в "Тереке". И когда Рамзан Ахматович объявил команде, что я буду капитаном, честно, был очень удивлен. Это тяжелая ноша. Ведь капитан должен и требовать, и настаивать, - а многие в команде были старше меня лет на 10 и более. Особенно с учетом наших национальных традиций уважения к старшим, честно скажу, бывало тяжело. Все, что от меня зависит, я стараюсь делать и делаю. Это большая ответственность", - сказал Уциев.

"Ахмат" расположился на 8 строчке турнирной таблицы, имея в активе 23 балла.

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