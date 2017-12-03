Матч "Урал" - "Арсенал" может быть сыгран в манеже

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Матч "Урал" - "Арсенал" может быть сыгран в манеже

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что матч 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Арсеналом" может быть сыгран в манеже в случае сильного мороза.

"Мы рассматриваем возможность переноса этой игры в манеж, как один из вариантов. Посмотрим, какая будет погода. Решение принимает арбитр – согласно обстановке. На месте будут делегат матча, комиссар, инспектор. Как будет решаться ситуация с болельщиками, которым нужно покупать билеты за игру? Это определят организаторы. Предполагалось, что и на стадион приедет примерно три тысячи человек, и в манеж столько же. Это как раз не сложный технологический вопрос. соответствующее решение будет принято накануне матча", - приводят слова Куликова российские СМИ.

Матч "Урал" - "Арсенал" состоится 8 декабря и начнется в 17.30 мск.

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