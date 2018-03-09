Матч "Урал" - "Локомотив" может быть перенесён

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Матч "Урал" - "Локомотив" может быть перенесён

Матч 22-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" может быть перенесён из Екатеринбурга в Тюмень.

Как сообщают российские СМИ, на такой шаг, возможно, придётся пойти из-за проблем с газоном на стадионе "СКБ-Банк Арена".

Однако в "Урале" данную информацию категорически отрицают. 

"Натуральный газон "СКБ-Банк Арены" находится в пригодном для игры в футбол состоянии. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с "Локомотивом" будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов. Мы готовимся принимать "Локомотив" именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тысяч билетов" - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что этот матч залпанирован на понедельник, 12 марта.

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