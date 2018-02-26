Матч "Урал" - "Локомотив" перенесён

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Матч "Урал" - "Локомотив" перенесён

Матч 22-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" перенесён на 12 марта, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

"Лига, воспользовавшись соответствующим пунктом регламента, удовлетворила просьбу "Локомотива", который в связи с участием в Лиге Европы попросил о переносе даты матча в Екатеринбурге" - уточнили в пресс-службе "Урала".

Изначально, игра была запланирована на 11 марта. А 8 и 15 марта "железнодорожники" проведут матчи 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

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