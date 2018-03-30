Матч "Урал" - "Рубин" пройдет на новом стадионе "Екатеринбург Арена"

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Матч "Урал" - "Рубин" пройдет на новом стадионе "Екатеринбург Арена"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что матч 24-го тура чемпионата России с "Рубином" состоится на новом стадионе "Екатеринбург Арена", который был построен для Чемпионата Мира-2018.

"Арена, конечно, уже готова. Матч уже послезавтра. Идут последние приготовления. Это ведь как въезд в новую квартиру. Но к проведению встречу с "Рубином" стадион готов. На новом стадионе классный газон для игры в футбол.

Мы приостановили продажу билетов. Матч тестовый, и аншлаг собирать нельзя. На первом матче одно количество людей будет, на следующем больше и так далее", - приводят слова Иванова российские СМИ.

Матч "Урал" - "Рубин" состоится 1 апреля и начнется в 14:00 мск.

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