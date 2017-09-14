Матч "Вардар" - "Зенит" покажут в 71 стране мира

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между "Вардаром" и "Зенитом" покажут в 71 стране мира.

Об этом сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, что игра пройдет сегодня в Скопье. Начало встречи в 22:05 по московскому времени. | http://soccernews.ru