Матч юношеской Лиги Чемпионов "Краснодар" - "Реал" может пройти при аншлаге

В стыковом матче плей-офф юношеской Лиги Чемпионов "Краснодар" сыграет с мадридским "Реалом".

Ожидается, что поединок пройдет при полностью заполненных трибунах. В данный момент продана уже 21 тысяча билетов при вместимости стадиона 34 197 зрителей.

Стоимость билета на любое место составляет 100 рублей. Матч пройдет 7 февраля.

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