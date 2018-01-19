Матч юношеской Лиги Чемпионов "Краснодар" - "Реал" может пройти при аншлаге
В стыковом матче плей-офф юношеской Лиги Чемпионов "Краснодар" сыграет с мадридским "Реалом".
Ожидается, что поединок пройдет при полностью заполненных трибунах. В данный момент продана уже 21 тысяча билетов при вместимости стадиона 34 197 зрителей.
Стоимость билета на любое место составляет 100 рублей. Матч пройдет 7 февраля.
Не пропустите: Блан: "Уверен, что "Реал" подойдет в полной боевой готовности к игре с ПСЖ". | http://soccernews.ru
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