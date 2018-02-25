Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за плохих погодных условий

Теги ювентусаталанта

Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за плохих погодных условий
Матч 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Аталанта" сегодня не состоится, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

В Турине случился обильный снегопад.

| http://soccernews.ru. Не пропустите: "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Верона" дружно выиграли свои матчи

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов