Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен на середину марта

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Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен на середину марта

Матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой" будет сыгран в марте.

Поединок перенесен на 13 или 14 марта. 

Изначально был вариант провести матч 26 февраля, но он был отклонен, так как 28 февраля эти же клубы сыграют в полуфинале Кубка Италии.

Напомним, что матч "Юве" - "Аталанта" был отменен из-за снегопада.

Не пропустите: Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за плохих погодных условий. | http://soccernews.ru

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