Матч "Ювентус" - "Интер" может быть еще раз перенесен

Руководство Федерации футбола Италии может вновь перенести матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером".

Изначально встреча была перенесена на 13 мая из-за угрозы распространения коронавируса в Италии. Впрочем, теперь матч может быть перенесен на 9 марта.

Поединок, скорее всего, пройдет без зрителей.

В данный момент в Италии число заболевших китайским коронавирусом COVID-19 превысило 1600 человек. Умерли 34 человека.

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