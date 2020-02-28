Матч "Ювентус" - "Интер" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Руководство Серии А приняло решение провести пять матчей 26-го тура чемпионата Италии без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает официальный сайт турнира.

При пустых трибунах пройдут поединки: "Ювентус" - "Интер", "Милан" - "Дженоа", "Удинезе" - "Фиорентина", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".

Ранее без зрителей проводились три матча 25-го тура.

На данный момент число заразившихся в Италии превысило 500 человек. Умерли 14 человек. Во всем мире число заболевших превышает 82 тысячи человек. Выздоровело от болезни более 32 тысяч. Число погибших превышает 2800 человек.

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